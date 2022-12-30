К февралю 2023 года ресурс частичной мобилизации РФ себя полностью исчерпает, считает обозреватель.

Потери России в Украине бьют рекорды. Для затяжной войны главным ресурсом у президента РФ Владимира Путина будет "биомасса" - свежемобилизованные россияне.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, частичная мобилизация ничего не дала российским войскам, кроме стремительно растущих потерь.

"Не удивлюсь, если 16 тысяч в месяц станет среднестатистическим показателем потерь российских войск в последующие месяцы, ведь профессиональный и качественный уровень из ниоткуда не возьмётся, а биомасса нужна будет в ещё большем количестве... Ведь Путин постоянно говорит о затяжной войне", - считает эксперт.

По словам Коваленко, затягивать войну исключительно этой компонентой в современных условиях невозможно. Эта "биомасса" будет ничем полностью не обеспечена - ни техникой, ни артиллерией, ни боеприпасами, отметил обозреватель.

Эксперт прогнозирует, что к февралю 2023 года ресурс частичной мобилизации РФ себя полностью исчерпает, а после новой волны потери России еще больше возрастут:

"Это значит, что уже в январе Путин должен будет объявлять очередную чмобилизацию, ресурс которой будет перемалываться ещё быстрее, поскольку к непрофессионализму чмобов добавляется стремительное сокращение технической компоненты".

Потери России в Украине - что известно

Ранее сообщалось, что с начала широкомасштабного вторжения России в Украину ВСУ уничтожили около 105 тысяч 250 оккупантов.

Кроме того, Россия потеряла 283 российских самолета и 268 вертолетов, 3026 танков, 6059 боевых бронированных машин, 2010 артиллерийских систем, 4683 единицы автомобильной техники и автоцистерн.