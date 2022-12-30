Защитники Украины уничтожили вчера 58 крылатых ракет и 23 российских БПЛА.

Украинские военные за минувшие сутки, 29 декабря, ликвидировали еще около 690 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили десятки единиц различной техники, в том числе крылатые ракеты.

Таким образом общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 декабря ориентировочно составили 105250 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также Силы обороны Украины уничтожили 3026 танков (+8 за сутки); 6059 боевых бронированных машин (+12); 2010 артиллерийских систем (+6); 4683 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+8); а также 180 единиц специальной техники (+1).

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Кроме этого, с начала полномасштабного вторжения нашими военными было уничтожено 423 единицы реактивных систем залпового огня; 212 средств противовоздушной обороны; 283 самолета и 268 вертолетов; 16 кораблей и катеров.

Также, ВСУ с 24 февраля сбили 711 крылатых ракет (+58 за минувшие сутки) и 1740 БПЛА оперативно-тактического уровня (+23 за сутки).

"Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях", - отметили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, потери России в Украине снова возросли. В результате удара украинских войск по вражеским позициям вблизи Бердянска Запорожской области ликвидированы десятки оккупантов.

Также известно, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов российских оккупантов. В частности, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

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