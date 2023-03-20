В понедельник, 20 марта, под Киевом сбили вражеский беспилотник. Это произошло во время объявленной воздушной тревоги.
Как сообщили в КМВА, вражеский воздушный объект "приземлили" севернее Киева.
"Во время крайней воздушной тревоги в воздушном пространстве севернее Киева был обнаружен вражеский объект типа БПЛА. Силами и средствами ПВО цель была уничтожена. В очередной раз благодарим нашу противовоздушную оборону", - говорится в сообщении.
Киевлян призвали четко и неукоснительно соблюдать требования относительно порядка действий в случае получения сигнала об угрозе воздушных ударов и направляться в укрытие.
Угроза воздушных ударов: последние новости
Утром в понедельник, 20 марта, во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу. Это связано со взлетом российского истребителя МиГ-31К, который способен нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Впрочем, пусков ракет, к счастью, не было.
В обеденное время воздушную тревогу объявили в Киевской области. О причинах сообщили только сейчас.
По данным генерала Наева, основная цель России во время нанесения ракетных ударов по украинской территории - гуманитарная катастрофа путем уничтожения объектов критической инфраструктуры.