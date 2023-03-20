Это произошло во время последней воздушной тревоги в столице.

В понедельник, 20 марта, под Киевом сбили вражеский беспилотник. Это произошло во время объявленной воздушной тревоги.

Как сообщили в КМВА, вражеский воздушный объект "приземлили" севернее Киева.

"Во время крайней воздушной тревоги в воздушном пространстве севернее Киева был обнаружен вражеский объект типа БПЛА. Силами и средствами ПВО цель была уничтожена. В очередной раз благодарим нашу противовоздушную оборону", - говорится в сообщении.

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Киевлян призвали четко и неукоснительно соблюдать требования относительно порядка действий в случае получения сигнала об угрозе воздушных ударов и направляться в укрытие.

Угроза воздушных ударов: последние новости

Утром в понедельник, 20 марта, во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу. Это связано со взлетом российского истребителя МиГ-31К, который способен нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Впрочем, пусков ракет, к счастью, не было.

В обеденное время воздушную тревогу объявили в Киевской области. О причинах сообщили только сейчас.

По данным генерала Наева, основная цель России во время нанесения ракетных ударов по украинской территории - гуманитарная катастрофа путем уничтожения объектов критической инфраструктуры.

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