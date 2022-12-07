В России утверждали, что Украина просто модернизировала советские беспилотники Ту-141. Но украинские инженеры с этим не совсем согласны.

Все три военных аэродрома, в том числе в Саратовской области на расстоянии как минимум 600 км от Украины, были поражены украинскими БПЛА.

Как пишет The Financial Times, атаками на аэродромы Киев продемонстрировал, что может наносить дальние удары без западного оборудования.

Источник издания в украинском правительстве отметил, что теперь Украина "сможет поразить все цели на территории России, в том числе Сибири": "В Украине мы знаем, как тяжело защищаться от таких атак с воздуха. Скоро и у России не будет безопасных зон".

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Но что отличает последние удары Украины, так это их дальность и то, что они пробили российскую систему ПВО и поразили стратегические военные базы, которые ранее считались неуязвимыми, пишет издание.

Одним из долгосрочных результатов атак может стать рассредоточение Россией своих войск внутри страны, что поможет защитить их, но усложнит операции.

"Эти атаки. . . безусловно, сделает россиян менее уверенными. . . Им придется подумать о том, как распределять военное имущество и обеспечивать его безопасность. Русские будут сомневаться в своей способности защищать свои стратегические объекты [в стране]", — сказал представитель западного министерства обороны.

В России утверждали, что Украина просто модернизировала советские беспилотники Ту-141. Но украинские инженеры с этим не совсем согласны.

По словам специалистов, дроны, атаковавшие аэродромы, "могли двигаться со скоростью, близкой к скорости звука". Замена оригинальной камеры Ту-141 также позволила бы (нести) "более 50 кг взрывчатого вещества, может быть, даже 100 кг. По сути, это будет дешевая крылатая ракета".

Между тем советник по вопросам обороны заявил, что беспилотники не являются ни моделями "Укроборонпрома", ни модифицированными советскими, а скорее совместной инициативой правительства и частного сектора, которая может "часто" производить новые.

Он также предположил, что БПЛА использовали инерциальные навигационные системы для поиска своих целей. Хотя дроны менее точны, чем GPS, они не требуют спутникового соединения, поэтому их нельзя заглушить. Это усложнило бы их перехват и помогло бы объяснить, как им удалось проникнуть через систему ПВО России.

Новые взрывы на аэродромах в России - новости

5 декабря взрыв прогремел на территории аэродрома стратегической авиации в Энгельсе Саратовской области в 800 км от Украины.

В результате атаки "неизвестного беспилотника" были повреждены Ту-95, которые готовились нанести массированный ракетный удар по Украине. Двое оккупантов получили ранения.

Того же дня "неизвестный беспилотник" атаковал еще один аэродром россиян – в Рязанской области.

В ГУР, в свою очередь, подчеркнули, что за все взрывы на территории России "ответственность несет страна-агрессор".

Накануне эксперты, анализируя спутниковые снимки с Энгельса, констатировали, что РФ сосредоточила на аэродроме до 20% стратегической авиации.

Все же это не помешало россиянам нанести новый массированный удар по Украине вечером в понедельник. Хоть он и был не такой силы, о которой предупреждали в командовании.

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