Многих медиков погнали на войну в Украину лечить раненых оккупантов.

После мобилизации российской армии в сентябре 2022 года медицинских работников предупредили не выезжать из страны, но около 2% врачей и медработников все равно сбежали из РФ.

Об этом говорится в свежем обзоре британской разведки. Кроме того, до 3 тыс. медработников были мобилизованы для оказания помощи раненым оккупантам в Украине.

В обзоре указано, что несколько месяцев назад Минздрав РФ заявил, что медицинскому сектору не хватает около:

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26 500 врачей;

58 200 среднего медицинского персонала.

При этом, в 22 регионах РФ зафиксирован значительный дефицит врачей, а еще в 7 их дефицит оценивается как острый.

Согласно оценке за январь 2024 года, за предыдущие 15 месяцев количество врачей в РФ сократилось на 7,5 тыс.

В разведке отметили, что тенденций к изменению ситуации в 2024 году нет.

"Тяжелое ресурсное и финансовое бремя поддержки войны России в Украине негативно влияет на ряд гражданских секторов, которые обслуживают российское население. Нет никаких признаков того, что тенденция к сокращению количества медицинских работников в России изменится в 2024 году", – добавили в разведке.

Война в Украине: новости

РФ начала использовать дроны с камерами ночного видения для ударов по Никополю. По словам военных, новые российские дроны с тепловизионными камерами повысили эффективность применения дронов ночью, и особенно в зимний период.

Кроме того, стало известно, что оккупанты начали использовать на фронте "умные" дроны с машинным зрением. Один из таких БПЛА зафиксировали на Херсонском направлении около трех недель назад.

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