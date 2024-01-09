В российско-украинской войне дроны "эволюционируют" с пугающей скоростью и быстро меняют тактику действий сторон.

На фронте наблюдается очередной этап эволюции дронов. "Птички" с тепловизионными камерами радикально повысили эффективность применения дронов ночью, и особенно в зимний период. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал украинский пехотинец с позывным "Николаевич".

По его словам, на первом этапе FPV использовались для разведки, потом их стали применять для ударов по целям, а новое поколение дронов с инфракрасными камерами может легко находить пехоту ночью.

"Если я захочу просмотреть 20 метров посадки – через ветки человека там вряд ли увижу. Но если дроном тепловизор поднять на 500 метров – перемещение людей видно аж бегом", – рассказывает боец.

Видео дня

"Николаевич" отмечает, что раньше на его направлении все перемещения, ротации и вывоз раненых проводили по возможности ночью, чтобы вражеские разведывательные БПЛА "Орлан" эти перемещения не фиксировали. Но теперь все изменилось: "Орланы" научились быстро сбивать, а вот FPV-дроны – пока нет.

"Сбить эту мелкую дрянь – целая проблема. Видимость у них просто замечательная: тепловизор срабатывает на разницу температуры всего в три градуса. Когда на улице мороз -10, а температура тела – плюс 36,6, люди светятся, как рождественские елки", – отмечает солдат.

Аналогично тепловизоры позволяют легко обнаружить позиции противника, поскольку зимой бойцам нужно греться. А в тепловизоре даже "окопная свеча" сильно "фонит".

Война в Украине – ситуация с беспилотниками

Как писал УНИАН, в Испании началась разработка оружия, которое остро необходимо украинской армии прямо сейчас. Речь идет о дешевых малогабаритных ракетах для противодействия вражеским беспилотникам.

Недавно президент Владимир Зеленский пообещал, что в этом году украинская промышленность изготовит миллион дронов.

Однако военные говорят, что по нынешним меркам этого уже мало. Нужно в разы больше, если Украина хочет не просто держать фронт, а наступать.

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