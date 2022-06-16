Это был человек рангом выше Лаврова, считает расследователь.

США знали о планах российского президента Владимира Путина напасть на Украину, чего не знали даже 90% российских силовиков и людей из окружения главы Кремля.

Это в передачи "Продолжение следует" отметил раcследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

"Как этого можно добиться? Только имея "крота" на самом высоком уровне... Или какое-то супертехнологическое решение, о котором никто еще не знает", - рассказал Грозев.

В обратном случае, говорит Грозев, если бы силовики знали о решении напасть на другое государство, они предприняли бы какие-то меры.

Раcследователь уверен, что ведущую роль в передаче секретной информации играл "высокопоставленный крот".

"Это должен быть человек выше цепочки Лаврова. Я абсолютно убежден, что Лавров не знал, что война начнется. А вот в этой военной тусовке об этом знали примерно 20 человек. Вот кто-то из 20 человек должен был бы (передать - ред.)", - добавил блогер.

Кроме политбюро к подготовке военных действий заранее отправили и элитные ЧВК. Поэтому слив мог быть и оттуда, считает Грозев.

Речь о новой ЧВК из 100 человек, подконтрольной Росгвардии. "А почему так? Потому что потеряли доверие к Пригожину (владельцу ЧВК Вагнера - ред.)", - высказался Грозев.

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