В России рано или поздно придут к тому, чтобы выдавать гражданам талоны на продовольствие.
Такое мнение в интервью МК.ru высказал представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков
Эксперт признает, что в России список тех, кто может столкнуться с нехваткой продовольствия, достаточно широк.
«Это люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за потери работы или кормильца, многодетные семьи, одинокие пожилые люди, жители моногородов и другие социально незащищенные слои населения», - объяснил Кобяков.
По его мнению, денежная помощь малоимущим проблемы не решает, а вот карточки могут стать оптимальным выходом.
«В выдаче реальных денег есть свои опасности, например, элемент коррупции: средства могут не дойти до получателей. Другая проблема: некоторые маргинализированные семьи могут не всегда целевым образом расходовать деньги, которые предназначались на приобретение продуктов… Продуктовые талоны - вариант помощи нуждающимся, который был принят во многих странах… Думаю, что продовольственные марки или талоны рано или поздно появятся в России», - считает эксперт.
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