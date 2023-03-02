Речь идет о разработке специального учебника, который должен прививать детям правильные традиционные ценности, отмечается в госконтракте.

Власти Кремля создают свой особый "букварь" для украинских школьников, которые вынуждены получать образование на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, речь идет о разработке специального учебника по обучению детей на украинском языке. Он рассчитан на учеников 5-9 классов, пишет российское издание "Можем объяснить".

Там уточнили, что в госконтракте указывается, что учебник должен соответствовать Конституции России и формировать у учащихся "гражданскую позицию" и "традиционные российские ценности".

Видео дня

"Согласно техническому заданию, будущий учебник должен формировать у обучающихся традиционные российские ценности, отражающие самобытное духовное, историческое и культурное развитие многонационального народа России, историческую память и преемственность поколений, единство народов России, высшие нравственные чувства, приоритет духовного над материальным, семейные традиции", - говорится в сообщении.

Также там уточнили, что на разработку соответствующего образца пропагандистской "литературы" РФ готова потратить 8,5 млн рублей.

Ранее планы о создании учебника для украинцев анонсировал глава Минобразования РФ Сергей Кравцов в 2022 году. Он заявил, что по нему собираются обучать школьников на территории временно оккупированных "ЛНР" и "ДНР".

"Ученикам по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной", - пообещал он.

В РФ появились "новые" карты с оккупированными территориями

Отметим, что Российская Федерация все еще закрывает глаза на свои неудачи в войне с Украиной и продолжает вкладывать деньги для реализации различных инструментов для "зомбирования" россиян и оправдания своей агрессии против страны-соседки.

Недавно в России потратились на очередную идею. Там организовали печать новых географических карт, которые включают временно оккупированные территории Украины, в частности, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Соответствующие образцы уже появились на полках России в Москве.

Вас также могут заинтересовать новости: