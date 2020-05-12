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В России изнасилованные девушки будут платить за нарушение режима самоизоляции

12:37, 12 мая 2020
Русский міръ
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Девушек оштрафовали за нарушение самоизоляции / Фото: gorodovoy.ru

В Красноярске полиция составила админпротоколы на двух местных жительниц 17 и 18 лет за нарушение режима самоизоляции, после того, как их на улице изнасиловал ранее судимый мужчина.

Материалы в отношении нарушительниц переданы в красноярскую администрацию, которая рассматривает дела по статье 9.1 («Невыполнение требований в области предотвращения и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий»), сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Санкция данной статьи предусматривает для граждан штраф в размере от 100 до 1000 рублей.

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В отношении мужчины, подозреваемого в сексуальном насилии над потерпевшими, также составлен протокол о нарушении режима. В МВД пояснили, что ни жертвы, ни подозреваемый не должны были находиться на месте происшествия в соответствии с введенными из-за коронавируса ограничениями.

По данным МВД, ночью к наряду патрульно-постовой службы, находившемуся на маршруте патрулирования, обратились две девушки и сообщили, что на улице неизвестный мужчина, угрожая применением насилия, похитил у них сотовые телефоны и ювелирные украшения.

После чего злоумышленник совершил в отношении обеих насильственные действия сексуального характера и скрылся.

По горячим следам был задержан подозреваемый, оказавшийся ранее неоднократно судимым жителем Красноярска 1964 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как сообщал ранее УНИАН, жителя Ставропольского края Российской Федерации, который один из первых был оштрафован за курение на балконе, «выдала» его соседка.

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