В России семья едва не погибла из-за кораллов.
Об этой истории пишет интернет-издание Baza.
35-летний житель Москвы взялся почистить аквариум, а заодно и избавиться от разросшихся там кораллов-зоантусов. Однако сделать последнее оказалось непросто, и глава семьи решил размочить их горячей водой.
Уже во время процесса мужчине резко стало плохо. Нос заложило, начались чихание, озноб, температура тела поднялась до +40°C, руки и ноги стали неметь. Тут же проблемы со здоровьем проявились и у супруги, находившейся дома. Женщину начало тошнить, пальцы на конечностях онемели.
Читайте такжеВ Азовском море размножается хищник опаснее медузы: ученые предупреждают об угрозеВ это время домой вернулась 9-летняя дочь пары - и тоже почувствовала себя плохо. Всем троим пришлось вызывать скорую помощь - семью госпитализировали.
Как выяснилось, виной недомогания стали кораллы: зоантусов опасно беспокоить. Они выделяют палитоксин, который может привести к сильному отравлению.
Врачам, однако, удалось стабилизировать состояние семейства, и теперь мать, отец и дочь поправляются.
Как сообщал УНИАН, ранее в США женщина после чистки аквариума дома умудрилась заразиться тропической инфекцией.
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