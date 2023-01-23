Возле резиденции российского диктатора Владимира Путина в районе Валдая (Новгородская область) установили комплекс противовоздушной обороны.
Как сообщает российское издание "Агентство", комплекс ПВО "Панцирь-С1" был размещен тут несколько недель назад.
Местные жители в комментарии журналистам сообщили, что комплекс находится на боевом дежурстве – минимум трое военнослужащих постоянно находятся рядом, антенна радиолокационной системы (РЛС) вращается.
Примечательно, что объектов критической инфраструктуры, стратегических объектов, крупных предприятий или военных баз тут нет, только резиденция Путина.
"Панцирь-С1" на российских объектах - зачем Россия расставляет ПВО
Накануне на административное здание в Тетеринском переулке и на здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве установили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Теперь ЗРК "Панцирь-С1" перекрывают центральную зону Москвы, создавая треугольник, внутри которого находится Кремль.
Также ПВО заметили рядом с поселком Заречье, в 10 километрах от которого находится резиденция Путина.
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отмечал, что россияне "чего-то ожидают", если решили разместить эти комплексы на крышах. А эксперты американского Института изучения войны считают размещение Кремлем установок ПВО в жилых районах российских городов частью информационной войны. Крайне маловероятно, что Кремль полагает, что Украина нацелится на Москву.