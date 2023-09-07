Он приехал в город "на лечение".

Сын президента Центральноафриканской Республики Фостена-Арканжа Туадеры устроил дебош в российском Кисловодске, отказавшись уезжать из города.

Как пишут российские СМИ, Эварист Туадера прибыл в город еще две недели назад, его сопровождала делегация, в которую вошли психолог и терапевт. Молодой человек не хотел лечиться, а искал развлечения. 28 августа, в день вылета в Москву, он сбежал с чемоданом на вокзал.

Провожавшая Туадеру девушка пыталась уговорить его остаться, однак он ударил ее. На место вызвали медиков и полицейских. В итоге сына президента ЦАР отправили в российскую столицу, где передали сотрудникам посольства.

Также в сети публикуют видео, где видно, как Туадера сначала бьет в лицо мужчину, а затем - женщину, которая сопровождает его в этой поездке.

Что известно о президенте ЦАР

Фостен-Арканж Туадера был премьер-министром Центральноафриканской Республики в период с 2008 по 2013 год. В 2016 года он стал президентом.

Этим летом в ЦАР на референдуме "обнулили" президентские сроки, позволив Туадере баллотироваться на третий срок.

По данным СМИ, в состав его личной охраны входят наемники российской частной военной компании "Вагнер".

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