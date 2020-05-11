Путин объявил о завершении периода выходных дней в РФ: ограничения смягчат
В России 12 мая завершается период нерабочих дней - возобновится работа предприятий базовых отраслей экономики: строительства, промышленности, связи, сельского хозяйства, энергетики и добычи полезных ископаемых.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с правительством в понедельник, пишет "Настоящее время".
Он также объявил о смягчении режима ограничений, однако для людей старше 65 лет ограничительные санитарные меры сохраняются. У глав регионов остаются полномочия на снятие ограничений, Путин отметил, что при этом нужно ориентироваться на врачей. "Решающее слово при принятии решения о снятии ограничений за врачами", – сообщил Путин.
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Все массовые мероприятия в России по-прежнему запрещены, а отдельным категориям населения, в частности врачам, будут выплачивать надбавки.
Как сообщал УНИАН, Россия вошла в тройку стран-лидеров по числу инфицированных коронавирусом.
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