Путин объявил о завершении периода выходных дней в РФ: ограничения смягчат

Массовые мероприятия в стране по-прежнему под запретом.

В России 12 мая завершается период нерабочих дней - возобновится работа предприятий базовых отраслей экономики: строительства, промышленности, связи, сельского хозяйства, энергетики и добычи полезных ископаемых.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с правительством в понедельник, пишет "Настоящее время".

Он также объявил о смягчении режима ограничений, однако для людей старше 65 лет ограничительные санитарные меры сохраняются. У глав регионов остаются полномочия на снятие ограничений, Путин отметил, что при этом нужно ориентироваться на врачей. "Решающее слово при принятии решения о снятии ограничений за врачами", – сообщил Путин.

Читайте такжеС георгиевскими лентами и портретами дедов: в РФ прошел парад к 9 мая во время эпидемии (фоторепортаж)

Все массовые мероприятия в России по-прежнему запрещены, а отдельным категориям населения, в частности врачам, будут выплачивать надбавки.

Как сообщал УНИАН, Россия вошла в тройку стран-лидеров по числу инфицированных коронавирусом.

Читайте также: