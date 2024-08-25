Украину в Крыму до сих пор не забыли, несмотря на засилье пропаганды и репрессии, но говорят о ней только шепотом и среди своих.

Оккупированный россиянами Крым действительно напоминает большую военную базу, где люди решаются говорить об Украине только шепотом. Об этом рассказала "Суспільному" украинка по имени Амелия К., которая впервые за время полномасштабной войны смогла навестить родителей на оккупированном полуострове.

"Симферополь. Я дома. Неужели действительно дома? Стоп, а это все еще мой Симферополь? Куча ограждений, каких-то людей в форме, много триколоров и везде Z-наклейки, даже на карете скорой", - рассказывает женщина о первом впечатлении от возвращения на малую родину.

По ее словам, весь путь от аэропорта в Сочи до родительских дверей она чувствовала себя в постоянной опасности и окружении врагов. Понадобилось несколько дней отдыха в родительском доме, чтобы набраться храбрости и снова выйти в город и посмотреть, что с ним натворили россияне. Оказалось, что война действительно ощущается в Крыму, который является тылом российской захватнической армии.

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"Военные вокруг, много военных. В небе часто низко пролетают самолеты, истребители наматывают круги, тренируясь в полях, что-то грохочет, и на это уже не обращают внимания... Помню, как украинская власть говорила, что дороги в Крыму строят для военной техники, а я думала, что это громкие заявления для СМИ. Оказалось, что правда. И встречается на дорогах она очень часто", - рассказывает Амелия.

По словам женщины, под оккупацией крымские города теряют свою аутентичность и становятся похожими друг на друга из-за типичных подходов к благоустройству, которые практикуют россияне. В результате, например, Алупка и Саки становятся одинаковыми на вид, потому что здесь одинаковым становится все - от брусчатки до фонарей и скамеек.

"Жаль, потому что города как будто душ лишают", - говорит крымчанка.

Как ни странно, сейчас в Крыму много автомобилей на украинских номерах, часто с заклеенным украинским флагом на них. Это машины жителей оккупированного юга Украины. Некоторые из них получили сертификат на жилье и поэтому никуда не вернется, потому что и некуда, а кто-то быстро перекрасился.

"Об Украине если и говорят, то в очень узком кругу людей: с проверенными, шепотом. (...) Первое время после так называемого референдума все ждали, но Украина так долго не возвращалась, что крымчане научились жить без надежды на нее. Слишком много времени прошло, чтобы поверить, что это возможно", - рассказывает Амелия.

Перспективы деоккупации Крыма

Как писал УНИАН, в июле главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выразил убеждение, что вернуть оккупированный Россией Крым вполне реально. Вместе с тем он не стал раскрывать подробности, ссылаясь на военную тайну.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает, что в военном плане Крым является значительно более легкой целью для ВСУ, чем Донбасс. Главной уязвимостью является логистическая изолированность полуострова от России.

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