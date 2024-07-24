Как отметил эксперт, полуостров практически является географическим оперативным "котлом".

Российские оккупанты залезли в такую себе 1500-километровую "кишку" - начиная от Керчи и заканчивая по полукругу в районе Купянска.

Об этом сказал военный эксперт, военный летчик-инструктор, полковник запаса Роман Свитан в комментарии 24 каналу. Он выразил убеждение, что Донбасс оккупантам без сухопутного коридора и Крыма не нужен. Поэтому, по словам Свитана, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский четко показывает, что начинать освобождение оккупированных территорий надо именно с Крыма.

Во-первых, как отметил эксперт, это значительно легче, потому что полуостров и так практически является географическим оперативным "котлом".

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"Для россиян и для Путина Крым - это "кощеева смерть"", - считает Свитан.

То есть, как пояснил он, это некое "яйцо", в котором есть "игла" для смерти всей РФ, потому что после освобождения Крыма начнутся внутренние процессы, которые в конечном итоге приведут к развалу страны-агрессора.

Освобождение Крыма

Украинская изобретательность с дальнобойными ракетами делает российскую оккупацию Крыма все более несостоятельной, а будущее ослабление позиций РФ на полуострове является "серьезным ударом по престижу Кремля", заявила ассистентка Евразийского центра Атлантического совета Оливия Янчик.

Также идею освобождения Крыма поддерживает генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. Он считает, что Крым является важнейшей частью украинской территории, до сих пор оккупированной Россией. Он выразил мнение, что "тот, кто контролирует Крым, выиграет эту войну".

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