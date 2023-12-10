Непоколебимое давление Запада, которое усугубляет экономические проблемы России, и обострение внутренней борьбы среди правящей элиты "будут давить на следующую каденцию Путина и подорвут его обещания стабильности".

Для действующего президента России Владимира Путина победа на предстоящих выборах, вероятно, будет легкой, поскольку его единоличное господство на политической сцене РФ фактически обеспечило ему еще один шестилетний срок. Об этом говорится в материале Associated Press.

В то же время, по мнению авторов, еще более сложными будут тернистые вызовы, которые ждут впереди. Так, зашедшая в тупик война в Украине, непоколебимое давление Запада, усиливающее экономические проблемы России и обострение внутренней борьбы среди правящей элиты "будут давить на следующую каденцию Путина и подорвут его обещания стабильности".

"То, что Путин ожидал в 2022 году как быструю кампанию по установлению контроля Кремля над своим соседом, превратилось в жестокую войну на истощение, которая повлекла огромные потери людей и истощила ресурсы России. В то время как Россия помешала украинской армии достичь каких-либо значительных успехов во время ее летнего контрнаступления, Кремль не имеет достаточно живой силы и техники для организации каких-либо собственных крупных кампаний", - пишет издание.

По словам авторов статьи, возникшая в результате тупиковая ситуация создает основу для месяцев позиционных боев в течение зимы, когда погода препятствует любым крупным продвижениям и, вероятно, заставит обе стороны сосредоточиться на защите своих достижений.

"Путин ожидает, что продолжающаяся война постепенно истощит ресурсы Украины и подорвет поддержку Киева Западом, но длительный конфликт также усугубляет экономические проблемы России, углубляет социальные проблемы и разжигает разногласия внутри правящей элиты", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что хотя жесткие санкции США и ЕС не смогли нанести нокаутирующий удар по российской экономике и вынудить Кремль прекратить вторжение, как ожидали на Западе, ограничения сократили поступления от нефти, газа и других ключевых экспортных товаров и резко ограничили доступ к западным технологиям.

"Обесценивание рубля, который в этом году потерял треть своей стоимости, подогрело инфляцию, вынудив российский Центробанк повысить ключевую процентную ставку до 15%. ... Фундаментальные экономические проблемы останутся с малым потенциалом для роста, поскольку европейские рынки остаются закрытыми, а чрезмерные военные расходы похищают ресурсы из других секторов", - пронгозирует издание.

Последние новости о Путине

Патриарх РПЦ Кирилл приказал молиться за Путина. Во время проповеди, фрагмент которой появился в сети, Кирилл сказал, что Россия - одна из пяти "реально свободных стран мира". Поэтому, по его словам, россияне должны "молиться за родину нашу, за главнокомандующего нашего Владимира Владимировича Путина - православного человека, который четко осознает огромную ответственность, возложенную на него сверху за родину нашу".

Ранее УНИАН сообщал, что больше всего хотят услышать россияне во время "прямой линии" с Путиным. Так, 21% граждан страны-агрессора заявили о своем интересе к теме войны РФ против Украины. В частности, среди вопросов были варианты: "Когда будет мир?", "Когда закончится СВО?", "Когда мы одержим победу?", "Что делает власть для окончания этой операции?" и "Когда закончится мобилизация?".

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