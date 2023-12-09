Больше всего поддерживают действия РФ в Украине старшие возрастные группы, телезрители, те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, и те, кто одобряет деятельность Путина на посту президента.

Уровень поддержки действий российских войск в Украине в течение последних полутора лет наблюдений остается устойчиво высоким. Большинство опрошенных (74%) поддерживают действия ВС РФ в Украине, не поддерживают - 18% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".

Так, больше всего поддерживают действия ВС РФ в Украине старшие возрастные группы (89% среди опрошенных 65+); телезрители (84%); те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (86%); те, кто одобряет деятельность Владимира Путина на посту президента (83%).

Уровень поддержки действий российских войск ниже среди младших возрастных групп (24% до 24 лет); зрителей YouTube-каналов (31%); тех, кто считает, что Россия движется неправильным путем (47%); тех, кто не одобряет действия Путина на посту президента РФ (62%).

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Социологи также отмечают, что доля россиян, считающих, что необходимо начать мирные переговоры, повторила максимальные показатели за все время наблюдений.

"Так же, как и в октябре 2022 года (после объявления о частичной мобилизации) 57% опрошенных завили о необходимости начать мирные переговоры (24% определенно начать мирные переговоры, 33% - скорее начать мирные переговоры). За продолжение военных действий выступают 36% респондентов (21% - определенно продолжать военные действия, 15% - скорее продолжать военные действия)", - говорится в релизе.

При этом военные действия РФ в Украине в основном вызывают у россиян гордость за Россию - 45% (38% - в сентябре), тревогу, страх и ужас - 32%.

Также, согласно результатам опроса, каждый третий россиянин в течение последних 12 месяцев жертвовал деньги на "общественно полезные цели", с марта 2020 года их доля постепенно растет.

Война России против Украины - последние новости

Российские оккупанты увеличивают количество наблюдательных пунктов на южном направлении. При этом украинские защитники удерживают позиции на левобережье Днепра, продолжают контрбатарейную борьбу, наносят огневые поражения по позициям и по тылам противника.

Накануне стало известно, что стало известно, что Россия наращивает фортификации и подтягивает резервы на юге. Оккупанты давят на правый берег артиллерийскими обстрелами, активизируют применение дронов.

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