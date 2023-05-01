Постоянная ротация в военном командовании привела к дезорганизации армии, констатируют аналитики.

Российский диктатор Владимир Путин, рассчитывавший на быструю победу в войне, сначала не хотел назначать командующего войсками в Украине, стремясь объявить вторжение личной победой. В конце концов это, вместе с постоянными ротациями военного руководства, привело к дезорганизации армии, констатирует американский Институт изучения войны (ISW) в сегодняшней сводке.

Американские эксперты анализируют истории всех российских командующих – Александра Дворникова, Геннадия Жидко, Сергея Суровикина, Александра Лапина, Михаила Теплинского, Олега Макаревича, Валерия Герасимова и других. Они утверждают, что сперва Путин вообще не хотел назначать командующего вторжением, но быстрой победы и не произошло и сделать это все же пришлось.

"Путин, вероятно, пытался представить себя как главнокомандующего и вдохновителя успешного вторжения в Украину. Захваченные российские военные планы показали, что Кремль ожидал, что российские силы захватят Киев в считанные дни, и Путин, вероятно, хотел объявить это быстрое вторжение личной геополитической победой. ... У Путина нет военного опыта, что, возможно, еще больше способствовало его решению не назначать командующего для своего вторжения, который мог бы подвинуть его, приписав себе заслуги в ожидаемой драматической победе", – пишут аналитики и проводят аналогии с советским лидером Иосифом Сталиным, который имел ограниченный военный опыт и завидовал военным подвигам и славе маршала СССР Георгия Жукова во время Второй мировой войны.

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Когда в апреле командующий войсками был назначен (сначала ним стал Александр Дворников, за полтора месяца – в конце мая 2022 года – его сменил Геннадий Жидко) Путин сделал все, чтобы не давать генералам всю полноту власти, акцентируют аналитики. Именно с этой целью в течение первых 8 месяцев полномасштабной войны Путин не назначал командующих, которые бы не выполняли двойных функций, считают аналитики. В частности, дворников и Жидко кроме управления группировкой российских войск в Украине также оставались главами своих военных округов.

"Двойные роли, предоставленные Жидко и Дворникову, вероятно, были результатом длительного нежелания Путина сделать какого-то отдельного генерала слишком выдающимся. И Жидко, и Дворников фактически стали первыми среди равных, а не заняли особую и уникальную позицию, явно опережая других командующих военных округов. Даже после нескольких серьезных неудач Путин не назначал главного командующего театром боевых действий без других обязанностей до окончания восьми месяцев войны", – пишут аналитики.

В ISW отмечают, что такой подход также позволил российскому диктатору легко ротировать командный состав – убирать командующих после неудач на фронте без сильного снижения, а затем возвращать по необходимости.

"Приверженность Путина ротации персонала и отказу от прямого увольнения командиров является символом его стиля внутреннего правления, стиля руководства, который не очень подходит для руководства армией, ведущей дорогостоящую войну. Путин давно проводил ротацию персонала на правительственных должностях, чтобы гарантировать, что ни одна фигура не накопит слишком много политического влияния и не сохранит поддержку среди конкурирующих фракций. Путин также регулярно избегает прямого увольнения чиновников, а вместо этого временно понижает их в должности, чтобы побудить их стремиться вернуть себе его благосклонность и сохранить варианты будущих назначений. ... Решение президента России Владимира Путина вторгнуться в Украину без четкой и доктринальной структуры командования и его нежелание назначить общего командующего театром действий оказали длительное влияние на структуру российского командования в Украине. Регулярные смены командования Путиным привели к все большей фракционизации российской армии и дезорганизации командных структур, что ухудшает способность российской армии проводить сплоченную кампанию в Украине", – считают аналитики.

Отдельное внимание аналитики уделили главе Генштаба Валерию Герасимову, против которого выступают главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и чеченский лидер Рамзан Кадыров. ISW считает, что Путин пытается сохранять баланс между группой, которая поддерживает Герасимова, и его противниками, заигрывая то с одной, то с другой стороной. Это принесло еще больший хаос в управление войсками и привело к постоянной борьбе подразделений друг с другом. Также эксперты уверены, что Путин не считает Герасимова человеком, который сможет подорвать его авторитет как лидера вторжения в Украину.

Последние ротации в армии РФ - главное

На прошлой неделе в высшем военном руководстве РФ прошли очередные перестановки, в частности, был снят с должности "мариупольский мясник" – заместитель министра обороны Михаил Мизинцев.

Кроме того, новых руководителей получили три органа управления, которые связаны с управлением формирования российских сил, обеспечением войск и надзором за тыловым обеспечением.

Также в Минобороны РФ появился "засланный казачок": к министру обороны Сергею Шойгу приставили человека из Росгвардии Алексея Кузьменкова.

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