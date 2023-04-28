Путин, похоже, постарается реформировать ВС РФ в долгосрочной перспективе.

27 апреля состоялись перестановки в руководстве органов управления Генштаба ВС РФ, связанных с формированием сил, логистикой и тыловым обеспечением российских оккупантов, что, вероятнее всего, является ответом на рост среди российского населения опасения насчет украинского контрнаступления, говорится в отчете Института изучения войны.

Рашистские "военкоры" накануне сообщали, в частности, об увольнении с должности заместителя министра обороны, "мариупольского потрошителя" Михаила Мизинцева, ответственного за тыловое обеспечение. На этом посту его заменил генерал-полковник Алексей Кузьменков.

Один из "военкоров" из пула "вагнеровцев" также заявил, что увольнение Мизинцева может быть как-то связано с проверкой боеготовности войск Северного флота, проведенной экс-командующим ВДВ генерал-полковником Михаилом Теплинским, которого недавно назначили на неустановленную должность по управлению оккупантами в Украине.

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Проверка Теплинского якобы выявила, что войска захватчиков на некоторых участках фронта не получают необходимого вооружения.

По мнению Института изучения войны, заявленная роль Теплинского в выявлении проблем с поставками может свидетельствовать о том, что российские органы сосредоточатся на оказании "Вагнеру" необходимой логистической поддержки, "поскольку связь Теплинского с "вагнеровцами" давно известна".

24 сентября 2022 года Мизинцев заменил генерала армии Дмитрия Булгакова на посту начальника тыла. Ранее Мизинцев был начальником Центра управления нацбороной России и курировал командование 150-й мотострелковой дивизии во время штурма и уничтожения Мариуполя весной 2022 года. Российские СМИ называли его"мясником", потому что он отдавал приказы по массовым убийствам украинцев.

Российские "военкоры" также сообщали, что бывший начальник 8-го управления Генштаба РФ Юрий Кузнецов возглавит ГУ кадров МО России, а Станислав Гаджимагомедов станет заместителем начальника Главного оперативного управления вместо генерала Олега Горшенина.

Три органа управления, которые получат новых руководителей, заслуживают внимания, потому что они связаны с управлением формирования российских сил, обеспечением войск и надзором за тыловым обеспечением, говорят эксперты. Национальный центр управления обороной РФ является органом, который отвечает за координацию действий ВС РФ, и, собственно, является "нервным центром" всего МО России".

Эти органы, среди прочего, способствуют выполнению важных функций обеспечения оккупантов, подчеркивают в ISW. "Российский Генштаб, похоже, изо всех сил пытается ввести эти изменения, поскольку опасения по поводу украинского контрнаступления усиливаются в российском инфопространстве", - говорится в сообщении Института.

Также эти изменения указывают на то, что действующие командиры, отвечающие за эти функции, не смогли необходимым образом способствовать зимнему наступлению России, которое закончилось провалом.

Однако эти изменения вряд создадут условия для своевременного реагирования российских сил на украинское контрнаступление, считают аналитики: "Эти изменения могут быть частью более широких усилий по реформированию и формализации ВС РФ в долгосрочной перспективе".

Контрнаступление ВСУ - главное

Украинская армия готовится к контрнаступлению в течение последних нескольких месяцев, но начало масштабной операции Генштаб, по понятным причинам, держит в секрете, давая захватчикам пространство для предположений и домыслов.

В то же время украинские военные и чиновники намекают, что ВСУ намерены освободить и оккупированный Россией в 2014-м Крым, который в течение этих лет Кремль превратил в сплошную военную базу.

Тем временем российские оккупанты продолжают наступать на Донбассе, ведя "мясные" штурмы на трех направлениях, и укрепляют оборону на Южном украинском фронте.

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