Кузьменков будет отвечать за материально-техническое обеспечение оккупационной армии.

На должность заместителя Министра обороны Российской Федерации назначен замглавы Росгвардии Алексей Кузьменков.

Как говорится в сообщении Минобороны агрессора, Кузьменков будет отвечать за материально-техническое обеспечение оккупационной армии.

До последнего времени эту должность занимал Михаил Мизинцев, который был назначен на нее в сентябре 2022 года. В сообщении Минобороны агрессора не уточняется, почему Мизинцев уволен со своего поста.

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Что известно о Кузьменкове

Генерал-полковник Кузьменков в 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла и до 2019 год проходил военную службу на различных должностях в органах материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ.

С 2014 по 2018 год возглавлял Штаб материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. С 2018 по 2019 год являлся заместителем командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению.

С 2019 года занимал должность заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.

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