Эксперт также подчеркивает, что недавнее видео с гуляющим по улице Кадыровым может быть "консервным".

Бывший депутат Государственной думы Илья Пономарев отмечает, что глава Чечни Рамзан Кадыров для президента России Владимира Путина является личным гарантом стабильности в Чечне.

Об этом он сказал в эфире телеканала FreeДом, отвечая на вопрос о заявлениях о якобы смерти Кадырова и видео, которое было опубликовано позже, где чеченский лидер гуляет по улице.

"Таких "консервных" записей, которые можно публиковать, достаточно много. Поэтому они ни про что не говорят… В целом, как мы понимаем, доказательство это такое, довольно слабое. А свидетельств о том, что у него резкое обострение проблем со здоровьем, наоборот есть несколько", - сказал Пономарев.

Видео дня

Он добавил, что "дыма без огня нет", но подробности не известны, поскольку эту информацию "российские власти тщательно скрывают".

"Потому что для Путина очень важно, чтобы не началась резкая дестабилизация в Чечне. А Разман для него – личный гарант этой самой стабильности. Все понимают, что там есть несколько влиятельных людей, которые в случае его смерти будут конкурировать за власть. И Кремль понимает, что если ситуация пойдет вразнос, - это для них очень плохо", - отметил Пономарев.

По его словам, Путин крайне серьезно относится к потенциальным проблемам в национальных республиках. "Этнический национализм – это то, чего он реально боится. И он боится нового взрыва в этом регионе", - сказал экс-депутат.

Рамзан Кадыров умер или нет - последние новости

Как сообщал УНИАН, в последние дни активно распространяется информация о том, что Кадыров якобы находится при смерти. Некоторые чеченские правозащитники уже сообщали о его смерти.

Ранее сегодня, 18 сентября, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии УНИАН отметил, что Кадыров находится в тяжелом состоянии.

"К сожалению, самых добрых новостей, которых ожидают все добрые люди мира, пока мы не можем подтвердить. Но констатируем и подтверждаем, что находится в тяжелом состоянии", - сказал он.

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