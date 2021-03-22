В Великих Луках Псковской области Российской Федерации местный житель довел до самоубийства беременную жену, которую заставлял копать себе могилы
Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Мужчина издевался над ней из-за ревности. Он унижал и бил ее в присутствии детей. Удары он наносил руками, ногами, кочергой, отверткой и ножом. Кроме того, мужчина кусал и душил женщину, угрожал убийством и расправой, а также заставлял залезать перед своими собутыльниками на стол и лаять.
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Самих детей мужчина оставлял на несколько дней в частном деревенском доме без еды.
Погибшая несколько раз обращалась в полицию и каждый раз забирала заявление. После очередного избиения она покончила с собой.
Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 110 УК («Доведение до самоубийства беременной женщины»), пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание несовершеннолетних, беременной женщины») и по статье 156 УК («Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними»).
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