Погибшая несколько раз обращалась в полицию и каждый раз забирала заявление.

В Великих Луках Псковской области Российской Федерации местный житель довел до самоубийства беременную жену, которую заставлял копать себе могилы

Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Мужчина издевался над ней из-за ревности. Он унижал и бил ее в присутствии детей. Удары он наносил руками, ногами, кочергой, отверткой и ножом. Кроме того, мужчина кусал и душил женщину, угрожал убийством и расправой, а также заставлял залезать перед своими собутыльниками на стол и лаять.

Читайте такжеВ Москве пенсионерка "натравила" на внука полицию, так как он отказался играть на тромбоне

Самих детей мужчина оставлял на несколько дней в частном деревенском доме без еды.

Погибшая несколько раз обращалась в полицию и каждый раз забирала заявление. После очередного избиения она покончила с собой.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 110 УК («Доведение до самоубийства беременной женщины»), пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание несовершеннолетних, беременной женщины») и по статье 156 УК («Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними»).

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко