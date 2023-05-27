Контрнаступление ВСУ сформирует правильное понимание грозящей катастрофы даже в самой верхушке Кремля, уверен оппозиционер.

Ближайшее окружение кремлевского диктатора Владимира Путина больше его не боится. В Кремле уже начались серьезные "терки" и разногласия.

"Разногласия внутри окружения Путина усилились. Причем разногласия внутри довольно близкого круга, который мы привыкли воспринимать как довольно монолитные структуры. Насколько мне известно, там сейчас пошли серьезные "терки". Это говорит об ослаблении их позиции", - рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.

По его мнению, контрнаступление ВСУ обострит и сформирует правильное понимание грозящей катастрофы даже в самой верхушке Кремля.

"Уже довольно жесткие споры с Путиным идут, возражения. Это уже не то, что было раньше, когда все боялись ему возразить. Уже не боятся. Есть уже группа людей, которые… Он их потому чуть подальше от себя отодвинул. Это пока еще не открытый конфликт, но уже пошли серьезные недоразумения", - добавил Гладков.

Он напомнил о том, Путин потерял полноту власти некоторое время назад, когда передал генералам огромные полномочия с обязательством не мешать им воевать:

"Это был первый серьезный шаг к ослаблению путинской власти. Я думаю, что сейчас этот процесс нарастает. Он еще медленный, и все очень ждут, что будет с этим наступлением… У них есть надежда, что все еще переменится, стабилизируется. Я надеюсь, что скоро эта надежда умрет окончательно".

Раскол и распад России - что сообщалось

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан прогнозирует, чтоДо конца текущего года ВСУ разгромят российскую армию на поле боя, после чего РФ распадется на республики.

Оппозиционер Геннадий Гудков ранее в октябре прошлого года заявлял, что в России начинается раскол элит по линии генералов. Кроме того, россияне массово меняют свое мнение о войне против Украины.