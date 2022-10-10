Все решится на поле боя, уверен полковник ВСУ в запасе.

До конца текущего года Вооруженные силы Украины разгромят российскую армию на поле боя, после чего РФ распадется на республики.

Такой прогноз сделал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Я думаю, все решится на поле боя в этом году, до конца года… Сейчас украинская армия взяла на себя всю инициативу: и стратегическую, и оперативно-тактическую практически на протяжении всей линии фронта", – заявил он.

"Потому я думаю, что за 2-2,5 месяца вопрос будет решен с российской армией на оккупированной территории Украины. Она будет либо уничтожена, либо выдавлена на территорию России, а именно это движение – разгром российской армии – скорее всего, приведет к определенным действиям в российской верхушке и российском политикуме. И, наверное, мы увидим новую Россию", – добавил Свитан.

Эксперт предположил, что РФ разделится на республики:

"Мы увидим новые республики, которые будут организованы на территории России с участием военных в том числе. Если их всех не перестреляют и не перерубят ФСБ и МВД РФ".

Что происходит в России сейчас

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