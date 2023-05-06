Таким образом Россия пытается остановить свой проигрыш в войне.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия совершила атаку по Кремлю, чтобы попытаться "легализировать" удары по центру Киева и попытки убить президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, все окружение российского лидера Владимира Путина пребывает в состоянии аффекта.

"Они сымитировали конкретное действие в Кремле, для того чтобы иметь, как они думают, легальное право наносить удар, тем или иным ракетным оружием, по центру Киева для того, чтобы устранить человека, с волей которого они по-другому справиться не могут", - сказал Подоляк в стриме Юлии Латыниной.

Он утверждает, что по мнению россиян удар по правительственному кварталу Киева или физическое уничтожение человека, который "волевым решением сценарно держит эту войну правильно, позволит им избежать катастрофических последствий в войне".

"Они сами это постановочное видео сняли. После этого решили: "А давайте мы быстренько этой же ночью нанесем какой-то ответный удар чем-то по центрам принятия решений в Киеве. Тем самым покажем, что табу окончательно сняты", - отметил Подоляк.

По его словам, таким образом Россия пытается переложить ответственность за эскалацию и свои действия на Украину. Советник ОП добавил, что РФ хочет остановить неблагоприятное развитие ситуации в войне.

"Ожидание наступательных действий Украины требует от России, потому что остановить это на линии фронта она не видит возможности... Он (Путин - УНИАН) видит нарастающее количество ударов, неустановленных летающих объектов по тем же топливным базам, которые резко снижают возможность обеспечить группировку топливом.... И вот для этого они, как он любит выражаться, совершают "ассиметричные шаги", - объяснив Подоляк.

Он отметил, что Россия достаточно безразлично отреагировала на атаку по Кремлю. Так, если бы она действительно не была совершена российскими спецслужбами, по мнению Подоляка, Путин совершил бы кадровые перестановки среди тех, кто отвечал за безопасность Москвы. Военное руководство РФ также вело себя подозрительно спокойно в сюжетах, которые появлялись в эти дни в российских СМИ.

Атака на Кремль беспилотниками - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 марта была совершена атака на Кремль двумя беспилотниками. Президент Украины Владимир Зеленский сразу опроверг причастность нашей страны к этому инциденту.

В ЕС призвали Россию не использовать такие провокации как повод для обострения войны против Украины.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что атака беспилотников на Кремль была организована ФСБ РФ для нагнетания ситуации и истерии накануне контрнаступления Вооруженных сил Украины.

В то же время Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал убить Владимира Зеленского из-за атаки на Кремль. Сам украинский лидер отреагировал на истерику бывшего президента РФ спокойно. Он подчеркнул, что "не интересуется" темой призывов к его убийству.

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