Вариант не обстреливать Харьков и в целом прекратить войну россияне почему-то не рассматривают.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о необходимости присоеденить Харьков к его региону, чтобы прекратить обстрелы российских приграничных районов.

Заявление прозвучало в интервью одному из российских пропагандистских каналов.

"Корреспондент: Что еще можно сделать для безопасности территорий приграничных районов?

Гладков: Харьков присоединить к Белгородской области.

Корреспондент: Вы верите в эту возможность?

Гладков: Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области."

Вариант с прекращением войны или хотя бы с прекращением обстрелов Харькова и районов Харьковской области белгородский губернатор даже не упомянул.

Ситуация в Белгородской области – последние новости

Приграничные с Украиной районы Белгородской области подвергаются систематическим обстрелам. Украинская сторона не берет на себя ответственность за эти события, но доподлинно известно, что именно Белгородская область является основной перевалочной базой для российских войск, находящихся на украинском Донбассе. Сами же россияне признают, что прилеты поражают военные объекты региона.

На днях под очередной обстрел попал и сам губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков. Это произошло во время его рабочей поездки в город Шебекино рядом с украинской границей.

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