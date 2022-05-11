Российские оккупанты наносят по заводу ракетные и авиаудары с первого дня блокады.

Подконтрольный Кремлю главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что после эвакуации гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе российским военным "развязали руки" по дальнейшим действиям.

Об этом он заявил российским пропагандистам 11 мая.

"Гражданских на "Азовстали" не осталось, значит, у нас руки развязаны", - цитируют боевика ряд пропагандистских ресурсов.

При этом насчет присутствия гражданских на территории завода поступают противоречивые данные. По информации отдельных спикеров, на "Азовстали" еще могут находиться около 100 гражданских.

В то же время боец "Азова" Илья Самойленко в комментарии британским журналистам эту информацию не подтвердил.

Российские оккупанты наносят по заводу ракетные и авиаудары с первого дня блокады. В последние дни огонь рашисты не прекращали, а наоборот – усиливали.

ВСУ в окружении на "Азовстали"

Как писал УНИАН, украинская власть работает над реализацией процедуры "экстракшн" относительно бойцов ВСУ, которые находятся на заблокированной россиянами территории "Азовстали".

Однако, по словам Зеленского, Россия блокирует все варианты эвакуации военных.

Отдельно родственники военных создали петицию с обращением к международным организациям способствовать перемещению бойцов. По состоянию на 10 мая она собрала уже более миллиона подписей.

Накануне с территории предприятия эвакуировали гражданских, однако в окружении находятся сотни раненых военных без надлежащего медицинского надзора.

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