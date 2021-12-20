Ранее тему транзита власти в РФ прокомментировали в Кремле.

Российский юрист и общественный деятель объяснил, готовит ли президент РФ Владимир Путин себе приемника, а также рассказал, может ли он по собственной воле уйти из Кремля.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Фейгина, возможность уйти из власти у Путина была еще в 2008 году, когда он предложил вместо себя кандидатуру Дмитрия Медведева. Однако тогда он стал премьер-министром РФ.

"Никуда он не уйдет. Это игра, рассчитанная на публику, кокетничанье. Еще Сталин таким пробавлялся, он говорил и 17-му съезду ВКП(б), что я уйду, Кирову уступлю. Помните, чем это кончилось? Это игра, рассчитанная на то, чтобы, с одной стороны, выявить всякого рода сумасшедших, которые начнут активничать, и перестрелять их. С другой стороны, это вечное "Я уйду, а с кем вы останетесь", - говорит юрист.

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Фейгин при этом допустил "транзитные перетрубации", при которых Путин может стать союзным президентом России и Беларуси.

"Такая опция для него даже предпочтительнее, потому что он вроде не российский президент и не нарушает Конституции по поводу двух сроков подряд, потому что все время есть разные претензии. При этом он остается тем, кем и был. Поэтому серьезно это воспринимать не стоит", - объяснил он.

По словам юриста, Путина не верит в загробную жизнь, поэтому ищет способы вечной жизни. При этом Фейгин напомнил, что одна из дочерей Путина возглавляет биомедицинский центр, занимающийся экспериментами по выращиванию органов и клонированию.

"Его искренне убедили, в частности, [министр обороны РФ Сергей] Шойгу, главный по этой части, который говорит, что он шаман... Представьте, человек обладает такой властью, он триллионер, но ему будет 70 лет. Вы правда думаете, что он хочет умирать? Мы имеем дело с параноиком, который верит, что его миссия исключительна. Поэтому он хоть и понимает, что физическое состояние окончено, но искренне верит, что будет пребывать в этом качестве вечно", - резюмировал адвокат.

Ранее на тему возможного преемника Путина высказались в Кремле. Там не исключили, что такой вариант возможен, однако заявили, что сейчас тема транзита власти в РФ в 2024 году не актуальна.

Как известно, следующие президентские выборы в РФ должны пройти в 2024 году. Путин благодаря поправкам в Конституцию России, "обнулившим" его сроки, получил право в очередной раз баллотироваться в президенты.

Автор: Юрий Годован