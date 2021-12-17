По словам Пескова, Путин еще не знает, пойдет ли на президентские выборы.

В Кремле заявили, что темы "транзита власти" в РФ в 2024 году на рабочем уровне нет, однако допустили, что Владимир Путин найдет себе преемника.

Как пишут "РИА Новости", об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков в эфире одного из пропагандистских телеканалов.

При этом он не сказал, пойдет ли Путин на президентские выборы в РФ в 2024 году.

"Еще остается три года до выборов, когда мы знаем, что Путин имеет право дальше выставляться, при желании. Он еще не определился, и, по крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет. Но в этих условиях, наверное, обсуждение темы транзита - это удел, точнее заработок разных политологов и так далее", - отметил Песков.

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Говоря о возможном преемнике Путина, его пресс-секретарь сказал следующее:

"Наверняка у президента будут когда-то свои предпочтения в отношении кого-то и наверняка он этого кого-то порекомендует. Он вправе будет высказать свои предпочтения, но президентом следующим будет понятно кто - тот, за кого проголосуем мы с вами".

"Обнуление" сроков Путина

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2020 года в РФ состоялось основное голосования по поправкам в Конституцию. Внесение изменений в Конституцию президент РФ Владимир Путин инициировал в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

Изменения в Конституцию РФ предусматривают "обнуление" президентских сроков Путина - после принятия поправок он сможет баллотироваться еще на два срока после 2024 года.

Для вступления поправок в силу необходимо было, чтобы их одобрило более половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет - в отличие от референдума, где нужно, чтобы на участки пришли более половины избирателей. По итогам голосования в ЦИК РФ заявили, что поправки поддержали почти 78% россиян, которые пришли на участки.

До этого Путин, комментируя поправку в Конституцию РФ, которая в случае принятия даст ему право баллотироваться на новый срок, заявил, что иначе "года через два вместо нормальной работы на многих уровнях власти" начнется "рыскание глазами" в поисках возможных преемников.

Автор: Виолетта Орлова