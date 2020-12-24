Супругам предъявили обвинение по статье о государственной измене.

В российском Калининграде суд признал супругов Антонину Зимину и Константина Антонца виновными в государственной измене за свадебное фото.

Как сообщает Радио Свобода, Антонина Зимина и ее муж Константин Антонец были арестованы в июле 2018 года.

Супругам предъявили обвинение по статье о государственной измене. Поводом для этого стали фотографии с их свадьбы, на которых был один из гостей - сотрудник калининградского управления ФСБ. Фото попали в социальные сети и эфир одного из балтийских телеканалов.

По версии следствия, мужчина и женщина раскрыли личность оперативника ФСБ, передав фото с ним спецслужбам Латвии. Супруги вину отрицают. Материалы их дела засекречены.

Зимину приговорили к 13 годам колонии строгого режима, Антонца – к 12 годам и шести месяцам строгого режима. Им также назначили по 100 тысяч рублей штрафа и ограничения свободы по одному году после отбытия наказания.

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Государственное обвинение просило для Зиминой 14 лет колонии, для Антонца - 13 лет. Супруги вину не признают. По словам отца Зиминой - Константина Зимина, приговор оглашали за закрытыми дверями, родителей в зал не пустили.

Адвокат супругов Михаил Баев отметил, что защита будет обжаловать приговор.

Родственники обвиняемых заявляют, что упомянутый сотрудник российской Федеральной службы безопасности - контрразведчик, он является бывшим однокурсником Зиминой по Балтийскому университету. Выпив за праздничным столом, он раздавал гостям свои визитные карточки, фотографировался с ними и рассказывал о своей работе. Позже эти материалы попали в эфир неназванного балтийского телеканала.

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Автор: Александр Топчий