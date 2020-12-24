В российском Калининграде суд признал супругов Антонину Зимину и Константина Антонца виновными в государственной измене за свадебное фото.
Как сообщает Радио Свобода, Антонина Зимина и ее муж Константин Антонец были арестованы в июле 2018 года.
Супругам предъявили обвинение по статье о государственной измене. Поводом для этого стали фотографии с их свадьбы, на которых был один из гостей - сотрудник калининградского управления ФСБ. Фото попали в социальные сети и эфир одного из балтийских телеканалов.
По версии следствия, мужчина и женщина раскрыли личность оперативника ФСБ, передав фото с ним спецслужбам Латвии. Супруги вину отрицают. Материалы их дела засекречены.
Зимину приговорили к 13 годам колонии строгого режима, Антонца – к 12 годам и шести месяцам строгого режима. Им также назначили по 100 тысяч рублей штрафа и ограничения свободы по одному году после отбытия наказания.
Читайте такжеНавальный позвонил причастному к своему отравлению сотруднику ФСБ: тот все рассказал (видео)
Государственное обвинение просило для Зиминой 14 лет колонии, для Антонца - 13 лет. Супруги вину не признают. По словам отца Зиминой - Константина Зимина, приговор оглашали за закрытыми дверями, родителей в зал не пустили.
Адвокат супругов Михаил Баев отметил, что защита будет обжаловать приговор.
Родственники обвиняемых заявляют, что упомянутый сотрудник российской Федеральной службы безопасности - контрразведчик, он является бывшим однокурсником Зиминой по Балтийскому университету. Выпив за праздничным столом, он раздавал гостям свои визитные карточки, фотографировался с ними и рассказывал о своей работе. Позже эти материалы попали в эфир неназванного балтийского телеканала.
Вас также могут заинтересовать новости
- "Разорвали прямую кишку": в РФ полицейские издевались над подростком, снимая пытки на видео
- В России посадили историка, исследовавшего советские политрепрессии (видео)
- Заставляют раздеваться: 14-летняя школьница, которую ФСБ РФ бросила в психдиспансер, рассказала о ненормальных условиях
- Россиянку оштрафовали за фото носков с изображением конопли
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram