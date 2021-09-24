Грозев опровергает тезис о том, что операцию по задержанию боевиков нельзя было завершить из-за ФСБ.

Федеральная служба безопасности России не знала о проведении Украиной спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнера", утверждает главный расследователь международной организации Bellingcat Христо Грозев.

Об этом он в интервью Радио НВ.

Украинские власти, по его словам, уже признали факт планирования подобного мероприятия.

"В чем я не согласен и готов спорить: что операцию нельзя было завершить по причине того, что ФСБ знала о ее проведении и как-то смогла бы среагировать, опорочить ее на последнем этапе. Этому противоречат все данные, которые мы собрали. ФСБ не понимала ничего и после ареста этих 33 человек, и после того, как белорусская сторона их передала России. Убеждение украинской стороны в том, что ФСБ знала, ошибочное. ФСБ ничего не знала", - говорит он.

Грозев также анонсировал публикацию Bellingcat текстовой версии расследования о провале спецоперации. После этого следует ожидать видеоверсию.

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"А потом мы приложим все усилия, чтобы сделать качественный двухчасовой документальный фильм, который получит Оскар. Я уверен, это отнимет еще, как минимум, шесть месяцев", - прогнозирует он.

Спецоперация с "вагнеровцами" - справка УНИАН

29 июля 2020 года в Беларуси задержали боевиков из ЧВК Вагнера, 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевали против Украины на Донбассе.

Тогда правоохранители Беларуси сообщили, что к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании. Беларусь тогда обратилась к украинским властям с просьбой проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине.

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков. Все 28 человек, среди которых 9 граждан Украины, подозреваются в участии в террористической организации.

14 августа Беларусь выдала 32 задержанных "вагнеровцев" России.

18 августа главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники заявил, что ситуация с появлением в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера была якобы частью секретной операции СБУ и ГУР Минобороны Украины и их задержания, которая сорвалась из-за утечки информации из Офиса президента.

В свою очередь в ОП, Службе внешней разведки и СБУ опровергли эту информацию.

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители расследуют три производства по ситуации с "вагнеровцами".

19 мая 2021 года Верховная Рада создала ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Автор: Юрий Годован