Отправителем пакета с костями указан мертвый итальянский кинематографист.

Посольство Франции в Москве получило посылку с останками животного и шприцом. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Утверждается, что посылка была получена 12 апреля. Внешне это был обычный пакет "Почты России", но при стандартной процедуре скандирования сотрудники посольства увидели внутри мелкие кости и шприц. После этого была вызвана полиция, которая забрала странную посылку.

Издание отмечает, что похожие посылки французское посольство получало уже дважды. Так, в июне в посылке находились бахилы, кости и свёртки с непонятным содержимым. В комплекте шла записка, утверждавшая, что это "сувениры из Крыма". В декабре посольство получило пакет с мертвой мышью и пауком.

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"И сейчас, и прошлым летом отправителем был указан Пьер Нотарианни. Правда, новый пакет с костями пришёл в посольство не из Европы, а из крымского города Судак", – пишет Baza.

Следует уточнить, что Пьер Нотарианни – это итальянский кинопродюсер, который умер в 2006 году.

Посылки с фрагментами животных в посольствах

В конце ноября – начале декабря прошлого года несколько украинских посольств в Европе получили странные и даже опасные посылки от неизвестного отправителя.

Сначала в украинское посольство в Испании пришла посылка с бомбой. При взрыве легкие травмы получил сотрудник службы безопасности.

После этого еще несколько украинских диппредставительств получили посылки с глазами животных и следами крови. В частности такие послания получили посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генконсульства в Неаполе и Кракове, а также консульство в Брно (Чехия).

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