Пакет отправили якобы из временно оккупированного Крыма.

Французские дипломаты в Москве получил жуткую посылку. Пакетом с мертвыми мышами занялись правоохранители.

"Как рассказала женщина, на адрес посольства пришла необычная посылка. Внутри оказались мертвая мышь и мертвый паук. Отправителем числился некто под фамилией Нотарианни из Крыма", - гововорится в сообщении российского пропагандистского агентства "РИА Новости".

Отмечается, что в качестве отправителя посылки указан продюсер Пьетро Нотарианни, который умер в Риме в 2006 году. Он был известен фильмами "Гибель богов" и "Леопард" Лукино Висконти, а также "Интервью" Федерико Феллини.

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Сообщается, что похожая посылка в июне пришла в посольство Франции в России. Внутри были кости и письмо. Тогда ее отправили из временно оккупированного Крыма.

Жуткие посылки в посольствах - что известно

30 ноября в посольстве Украины в Испании в руках коменданта взорвался конверт, в результате его госпитализировади с незначительными ранениями. Остальные сотрудники учреждения не пострадали.

Позже подобный пакет получила в Сарагосе компания-производитель реактивных систем залпового огня C-90, которые Испания отправляет Украине.

1 декабря в трех украинских дипучреждениях получили письма, пропитанные красной жидкостью. А 2 декабря в посольства Украины в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Италии получили окровавленные пакеты с глазами животных. Отечается, что похожие посылки пришли в генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также в консульство в Брно.

5 декабря полиция Испании изъяла еще три кровавых конверта с глазами животных, предназначенные для дипломатически учреждений Украины.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба призвал врагов Украины расслабиться и не тратить время на отправку пакетов со взрывчаткой и окровавленных конвертов с глазами животных в украинские посольства и консульства, потому что это украинцев не испугает.

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