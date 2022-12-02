Украинские дипломатические учреждения в мире в последние дни подвергаются актам террора и запугиваний, к которым вероятнее всего причастна Россия.

Российские агенты или сторонники кровавого российского режима прислали в посольства и консульства Украины в пяти странах Европы окровавленные посылки, в которых находились глаза животных.

Об очередных провокациях в отношении украинских дипломатических учреждений рассказали в МИД Украины. Отмечается, что такие послания получили посольства нашей страны в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе (Италия) и Кракове (Польша), и консульство в Брно (Чехия).

"Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Мы изучаем смысл этого послания", - отметили в министерстве.

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Кроме этого, неизвестные повредили вход в дом посла Украины в Ватикане, а посольство в Казахстане получило сообщение о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

Между тем, в посольство в США с территории одной европейской страны поступило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине.

"Есть основания считать, что происходит хорошо спланированная кампания террора и запугивания посольств и консульств Украины. Не имея возможности остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки тщетны. Мы и в дальнейшем будем эффективно работать на победу Украины", - подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что украинская сторона взаимодействует с правоохранителями иностранных стран для расследования всех случаев угроз и привлечения причастных лиц к ответственности.

Между тем, все украинские посольства и консульства переведены в режим усиленных мер безопасности. "Призываем иностранные правительства гарантировать максимальную защиту украинских дипломатических учреждений в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", - заявили в МИД.

Теракт в посольстве Украины в Испании

30 ноября в посольство Украины в Испании прислали конверт со взрывчаткой, который сдетонировал во время осмотра комендантом. Сотрудник посольства получил ранения и был госпитализирован, угроз его жизни нет. Другие сотрудники посольства не пострадали.

Аналогичное письмо получила компания Instalaza, которая производит оружие для поставок Украине. Полиция Испании проверяет возможную связь между двумя письмами-бомбами, присланными украинскому посольству в Мадриде и оружейной компании, которая производит ракетные установки для Украины.

Позже стало известно, что в Испании на 5 объектах, среди которых центр спутникового контроля, авиабаза Торрехон, были получены пакеты со взрывными устройствами. Впрочем, министр обороны Испании Маргарита Роблес подчеркнула, что письма-взрывчатки, которые пока неизвестны террористы рассылают в Испании, не повлияют на поддержку Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что за взрывом на территории украинского посольства в Мадриде и опасными письмами, которые рассылают в Испании, стоит Российская Федерация.

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