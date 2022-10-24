Юрист сделал осторожный прогноз, что вскоре прекратятся обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, ведь Белый дом послал предупредительные сигналы Кремлю.

Украинская армия сначала освободит правый берег Херсонщины, а потом попытается зайти в Крым. Эти действия будут предшествовать деоккупации тех территорий, которые Россия захватила после 24 февраля.

Такое мнение высказал российский юрист Марк Фейгин.

"Мы стоим на пороге деоккупации правобережья Херсонщины. Мы не знаем планов ВСУ, но судя по всему именно Херсонское направление будет ключевым. Перед началом холодов Украина может успеть освободить правый берег, подтянуть поближе технику и обстреливать левый берег вплоть до моря, Мелитополя и так далее. Мой прогноз заключается в том, что после деоккупации правого берега будет сразу попытка пойти на Крым. Вряд ли ВСУ будут тратить время, чтобы спокойно освободить те территории, которые РФ захватила после 24 февраля", - сказал Фейгин.

Правозащитник добавил, что это его субъективное мнение, но он видит планы Генштаба ВСУ масштабными и амбициозными.

"В России постепенно готовят общество к сдаче Херсона. Уже сейчас заметно, что идет репетиция перед введением военного положения по всей территории РФ со всеми последствиями. Это и закрытие границ в том числе, что очень важно. В то же время Путин усиливает свой руководящий аппарат. Армия находится в печальном положении и будут искать крайнего, возможно это будет Шойгу", - отметил Фейгин.

Юрист также сделал осторожный прогноз, что вскоре прекратятся обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, ведь Белый дом послал предупредительные сигналы Кремлю.

Освобождение Крыма

Президент Владимир Зеленский заявил, что "может так случиться, что Украина вернет Крым дипломатическим путем".

23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали "Крымскую платформу". Ее образовали с целью прекращения российской оккупации полуострова мирными средствами.

По мнению экспертов, полноценная операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) по деоккупации временно оккупированного Россией Крыма начнется в 2023 году.