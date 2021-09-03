На данный момент в отношении руководства учреждения идет проверка.

Директор школы №76 в Хабаровске Татьяна Строкова решила уволиться после того, как учительница исполнила танец живота на линейке 1 сентября.

Об этом сообщает DVHAB.

По данным издания, директор уже написала заявление, однако его еще не одобрили.

На данный момент в отношении руководства учреждения идет проверка.

"Решения будут приниматься только после окончания всех проверочных процедур с учетом мнения родительского сообщества школы", - заявили в управлении.

Учительница исполнила танец живота перед детьми: что известно

Читайте такжеВ России молодой учитель проспал 1 сентября: что он сказал родителям школьников (фото)Как оказалось, ее танец живота назывался "Птица счастья".

После того, как видео выступления попало в сеть, множество пользователей раскритиковали женщину за "эротический" танец перед детьми и чересчур откровенный наряд.

В итоге местное управление образования инициировало проверку:

"Конечно, подобное выступление молодого учителя-педагога дополнительного образования по танцам, которое явилось его личной инициативой с задумкой о птице счастья, недопустимо и неуместно на празднике, посвящённом Дню знаний. Под сомнение поставлена концепция воспитательной работы всей школы",

Автор: Денис Прядко