По словам женщины, своим выступлением она хотела "принести радость" зрителям.

В России учительница хабаровской школы № 76 Юлия Марченко, которая исполнила танец живота перед детьми на праздничной линейке 1 сентября, публично извинилась за это.

Видео извинений Марченко опубликовала администрация школы на своей странице в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

"Своим творческим номером, я никого не хотела оскорбить и обидеть ваши чувства. Я хотела принести вам радость", – отметила учительница.

Она также заявила, что ее костюм был закрытый и телесного цвета: "Под бликами солнца создается впечатление обнаженного тела".

Учительница исполнила танец живота перед детьми: что известно

Читайте такжеВ России молодой учитель проспал 1 сентября: что он сказал родителям школьников (фото)Как оказалось, ее танец живота назывался "Птица счастья".

После того, как видео выступления попало в сеть, множество пользователей раскритиковали женщину за "эротический" танец перед детьми и чересчур откровенный наряд.

В итоге местное управление образования инициировало проверку:

"Конечно, подобное выступление молодого учителя-педагога дополнительного образования по танцам, которое явилось его личной инициативой с задумкой о птице счастья, недопустимо и неуместно на празднике, посвящённом Дню знаний. Под сомнение поставлена концепция воспитательной работы всей школы",

Автор: Катерина Шварц