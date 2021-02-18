Рядом с дворцом президента России Владимира Путина в Геленджике расположены элитные усадьбы его друзей-олигархов.
Об этом говорится в расследовании "Открытых медиа".
Так, недалеко от дворца Путина расположена усадьба "Дивноморская", принадлежащая его давнему другу Геннадию Тимченко и Владимиру Колбину. Тимченко - основатель нефтетрейдера Gunvor и владелец инвестиционной компании Volga Group. А Колбин сын бывшего совладельца нефтетрейдера Gunvor Петра Колбина, которого называли другом Путина.
На территории усадьбы площадью 323 гектара находится спа-комплекс, дегустационный дом и винный завод. Также здесь планируется строительство аквапарка.
Тимченко и Колбин также обладают винодельческим двором "Старый Прованс" в селе Криница в этом же районе.
В самом Геленджике находится роскошный дом миллиардера и друга Путина, главного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука. Площадь дома составляет 6752 квадратных метров с видом на море.
В 20 минутах езды от того же Геленджика расположена резиденция главы РПЦ патриарха Кирилла, построенная еще в 2012 году. В Синодальном отделе РПЦ его называют "культово-духовным центром", а местные жители называют "дачей патриарха".
По данным Росреестра, рядом с культовым комплексом патриархии, расположен крытый бассейн и 70 га виноградников, а также винодельческое хозяйство "Мезибь".
Через лес от имения Путина находятся две турбазы семьи российского олигарха Олега Дерипаски, общей стоимостью в 7 миллиардов рублей. Также он арендует десятки тысяч гектаров леса, граничащие с дворцом Путина.
Ближайший его сосед - база "Парус", принадлежащий президенту транспортного холдинга "Дело" Сергею Шишкареву. Стоимость самого участка под базой около 1,2 миллиарда рублей.
В самом Геленджике есть резиденция основного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука площадью 70 гектаров и стоимостью 11 миллиардов рублей. Главное здание площадью 6752 квадратных метра включает бассейн на крыше и панорамные стеклянные стены.
Фильм о дворце Путина: что известно
- "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального на следующий день после его задержания выпустил документальный фильм об огромном дворце Владимира Путина под Геленджиком.
- Площадь одного лишь дворца составляет 17 691 квадратный метр, а площадь участка под ним — 68 гектаров.
- Кроме дворца, на участке расположен Ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом, буквально зарытый под землю, церковь, оранжерея на 2500 квадратных метров, амфитеатр и 80-метровый мост через овраг, ведущий к чайному домику. В горе есть специальный тоннель, позволяющий выйти к морю.
- В Кремле расследование Навального в отношении усадьбы Путина назвали "лохотроном".
- Впоследствии российский бизнесмен-миллиардер, близкий друг президента РФ Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем усадьбы в Геленджике. Российская пропаганда пока доказывает, что объект недостроен, и внутри него – «сплошной бетон».
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