В 20 минутах езды от Геленджика, где находится дворец Путина, расположена резиденция главы РПЦ патриарха Кирилла

Рядом с дворцом президента России Владимира Путина в Геленджике расположены элитные усадьбы его друзей-олигархов.

Об этом говорится в расследовании "Открытых медиа".

Так, недалеко от дворца Путина расположена усадьба "Дивноморская", принадлежащая его давнему другу Геннадию Тимченко и Владимиру Колбину. Тимченко - основатель нефтетрейдера Gunvor и владелец инвестиционной компании Volga Group. А Колбин сын бывшего совладельца нефтетрейдера Gunvor Петра Колбина, которого называли другом Путина.

На территории усадьбы площадью 323 гектара находится спа-комплекс, дегустационный дом и винный завод. Также здесь планируется строительство аквапарка.

Тимченко и Колбин также обладают винодельческим двором "Старый Прованс" в селе Криница в этом же районе.

В самом Геленджике находится роскошный дом миллиардера и друга Путина, главного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука. Площадь дома составляет 6752 квадратных метров с видом на море.

В 20 минутах езды от того же Геленджика расположена резиденция главы РПЦ патриарха Кирилла, построенная еще в 2012 году. В Синодальном отделе РПЦ его называют "культово-духовным центром", а местные жители называют "дачей патриарха".

По данным Росреестра, рядом с культовым комплексом патриархии, расположен крытый бассейн и 70 га виноградников, а также винодельческое хозяйство "Мезибь".

Через лес от имения Путина находятся две турбазы семьи российского олигарха Олега Дерипаски, общей стоимостью в 7 миллиардов рублей. Также он арендует десятки тысяч гектаров леса, граничащие с дворцом Путина.

Ближайший его сосед - база "Парус", принадлежащий президенту транспортного холдинга "Дело" Сергею Шишкареву. Стоимость самого участка под базой около 1,2 миллиарда рублей.

В самом Геленджике есть резиденция основного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука площадью 70 гектаров и стоимостью 11 миллиардов рублей. Главное здание площадью 6752 квадратных метра включает бассейн на крыше и панорамные стеклянные стены.

Фильм о дворце Путина: что известно

"Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального на следующий день после его задержания выпустил документальный фильм об огромном дворце Владимира Путина под Геленджиком.

Площадь одного лишь дворца составляет 17 691 квадратный метр, а площадь участка под ним — 68 гектаров.

Кроме дворца, на участке расположен Ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом, буквально зарытый под землю, церковь, оранжерея на 2500 квадратных метров, амфитеатр и 80-метровый мост через овраг, ведущий к чайному домику. В горе есть специальный тоннель, позволяющий выйти к морю.

В Кремле расследование Навального в отношении усадьбы Путина назвали "лохотроном".

Впоследствии российский бизнесмен-миллиардер, близкий друг президента РФ Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем усадьбы в Геленджике. Российская пропаганда пока доказывает, что объект недостроен, и внутри него – «сплошной бетон».

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Автор: УНИАН