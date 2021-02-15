В попытках оторваться от ДПС школьник несколько раз проехал на красный свет светофора и выезжал на встречную полосу.

В Череповце Вологодской области (Россия) 13-летний подросток напился с другом и на автомобиле матери устроил гонки в городе.

Видео погони за несовершеннолетним угонщиком опубликовано на сайте регионального управления МВД.

На кадрах видно, как автомобиль проезжает мимо сотрудника ДПС и петляет по дороге. В попытках оторваться от ДПС школьник несколько раз проехал на красный свет светофора и выезжал на встречную полосу. Через 1,5-2 километра водитель остановился, врезавшись в сугроб. Тест показал дозу алкоголя у водителя в 0,32 промилле.

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По словам подростков, они играли дома в гонки на приставке и решили прокатиться на автомобиле по-настоящему. Мать одного из школьников в этот момент находилась в командировке, поэтому они взяли ее машину.

В отношении родителей школьников составлено несколько административных протоколов. Автомобиль, на котором друзья покатались по городу, отправили на штраф-стоянку.

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Автор: УНИАН