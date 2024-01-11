Суслин просил СК РФ наказать юношу за "дискредитацию армии и оскорбление представителей власти".

В столице РФ погиб автор доноса на самого юного политзаключенного Максима Лыпканя. Об этом сообщает "Можем объяснить"

Доносчик, сливший спецслужбам тор доноса на политзаключенного Лыпканя погиб в московском метро при странных обстоятельствах. Знакомые с ним оппозиционные активисты считали его информатором спецслужб .

Как отмечается, в декабре прошлого года местные СМИ писали о некой 21-летней жертве - молодом человеке, погибшем около половины шестого утра на наземной платформе "Фили". Говорят, тело в московском метро зажало между платформой и поездом - у "пассажира" не было шансов на выживание. Сейчас выяснилось, что погибший при столь странных обстоятельствах - известный российский доносчик Михаил Суслин. В частности, он – автор доноса на антивоенного активиста Максима Лыпканя, которому на тот момент было всего 18 лет.

Видео дня

По данным ресурса, осенью 2022 года Суслин обратился в следственный комитет РФ с тем, чтобы Лыпканя наказали за "дискредитацию армии и оскорбление представителей власти". "Суслин написал на меня заявление в СК (следственный комитет – УНИАН). Буду отвечать в суде, если это будет нужно, но таких подонков и мерзавцев-стукачей, как Суслин, нужно знать в лицо, это позор России", - рассказал потом активист.

Изначально СК отказал в возбуждении дела, но несколько месяцев спустя Лыпкань все же был арестован и взят под стражу. Как отмечается, парень стал самым юным обвиняемым по статье о распространении "фейков" об армии РФ. Осенью прошлого года суд отправил его на принудительное лечение в психбольницу.

По данным российских антивоенных активистов, Суслин, вероятно, был "кротом" - выведывал о них информацию, которую просто "сливал". Судя по социальным сетям Суслина, он много общался с оппозиционными активистами, до 2022 года ходил на протесты. Со слов знакомых погибшего, его взгляды часто менялись. "Изначально он был жестким социал-анархистом. С осени 2022 поддерживал действующую власть", - рассказал один из активистов.

Молодые оппозиционеры уверены, что Суслин был завербован полицией еще в 2021 году. Вероятно, "после начала судов по делу "Мемориала" - неправительственной организации, которую создали для исследования политических репрессий в СССР. "Он тогда стал подозрительно себя вести, начал понтоваться связями с ментами. Один раз он даже перепутал переписку и переслал досье не тому человеку", - говорит активист.

Другой оппозиционер рассказал, как Суслин появлялся в странной компании: "Он приходил на мероприятия с двумя девушками. Они вызывали подозрения, потому что со всеми фотографировались. И мне тогда знакомые начали писать, что они подментованные", - добавил другой активист.

Доносы в России:

Напомним, что после начала полномасштабной войны в РФ значительно выросло количество доносов. СМИ сообщали даже о доносах на детей.

Прошлой весной бывший сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов сообщал, что в РФ насчитывается около 4,5 миллиона стукачей.

Также сообщалось, что россияне всерьез отнеслись к шуточному приложению "Мой донос", который создал айтишник из России.

Вас также могут заинтересовать новости: