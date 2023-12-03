Стратегически Китай выиграет от произошедшего даже больше, чем Украина.

Если диверсии в Северномуйском железнодорожном тоннеле и на дублирующих его мостах в Бурятии действительно нанесли значительный ущерб этим объектам, это будет огромной проблемой для россиян. Такое мнение высказал в комментарии "Эспрессо" эксперт по военной контрразведке, полковник запаса СБУ Михаил Притула.

"Что касается стратегического значения этого тоннеля, то, во-первых, он соединяет Дальний Восток с европейской частью РФ. По этому тоннелю и по двум мостам, которые расположены рядом, идут грузы. То есть идет вооружение для обеспечения российских войск, перебрасывается техника и бронетехника, которые снимаются с хранения. Также по этому тоннелю идут снаряды и все остальное, что попадает в Россию из Северной Кореи", – говорит эксперт.

По его словам, вся Транссибирская магистраль, и собственно этот тоннель, имеют стратегическое значение для обеспечения оккупационных войск в Украине. Задержка логистики на этом маршруте будет иметь соответствующие последствия. Россия на время потеряет возможность перебрасывать технику, и это время не будет малым.

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"И самое главное, что теперь Китай должен обеспечивать Дальний Восток всем необходимым, понемногу его осваивая. Уже можно начинать китайскую пятилетку на той территории. Это очень серьезное событие, потому что других дорог там нет. Если посмотрим на календарь и на прогноз погоды, то увидим, что в том регионе РФ стоят хорошие морозы, и не так хорошо там ремонтировать те два разрушенных моста", - отметил полковник.

Притула резюмировал, что в целом это достаточно серьезный удар по России, но еще не совсем понятно, кто от него выиграет больше – Украина или Китай.

Диверсия в Северном железнодорожном туннеле

Как писал УНИАН, 30 ноября в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали произошел взрыв, повлекший возгорание железнодорожных цистерн с топливом. Также известно, что произошли взрывы на мостах, дублирующих туннель на поверхности. Источники УНИАН сообщили, что диверсию устроила СБУ, но официально это не подтверждено.

Российские пропагандисты сначала назвали причиной пожара грузового поезда "замыкание кабельной сети", но позже российские силовики начали расследовать "теракт". Также в России утверждают, что существенных разрушений не произошло, и тоннель уже возобновил работу.

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