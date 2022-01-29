Сотрудники кладбища рассказали, что незадолго до приезда Путина специальные люди продезинфицировали снег.

Перед приездом президента РФ Владимира Путина в день снятия блокады Ленинграда 27 января на Пискаревское кладбище там дезинфицировали даже снег.

Об этом рассказала сотрудница мемориала экскурсовод Маргарита Николаева, сообщает Би-би-си.

В этот день петербуржцы - в том числе блокадники и те, у кого в блокаду погибли родственники, приходят на Пискаревское мемориальное кладбище. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса ограничения, связанные с визитом президента, оказались необычными. В частности, людей на кладбище не пускали с утра до отъезда президента, и им пришлось ждать за оградой, несмотря на снегопад и мороз.

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Экскурсовод Николаева отметила, что обычным было и присутствие снайперов на крыше входного павильона - фотография в СМИ, на которой видны снайперы, не была фейком, подтвердила она. Однако силовики, согласно ее наблюдениям, в этот раз обратили внимание и на то, насколько безопасен снег на кладбище.

"Примерно за полчаса [до визита Путина] приехала спецмашина, оттуда вышли люди, обработали чем-то сугробы и уехали", - рассказала она "Новой газете". "Снег раньше никогда не обрабатывали", - отметила сотрудница мемориала.

Николаева признает, что сама не видела, как дезинфицировали снег, но при этом присутствовали несколько ее коллег: "Они рассказали, что приехали специалисты и обработали снег".

Путин возложил венок к монументу "Матери-Родины" и букет к братской могиле, где, по словам собеседницы Би-би-си, похоронен его брат (и где уже лежал венок). Тех, кто несли венок, "привезли на отдельной машине, и никто к ним не подходил вообще, кроме президента непосредственно на возложении", утверждает она.

Работники мемориала обсуждали между собой, что венконосцы до мероприятия находились на карантине.

Необычными были, по словам Николаевой, металлоискатели у входа на кладбище, а также заклеенные малярной лентой камеры возле монумента.

"Они транслируют изображение в кабинет звукорежиссера, который по ним ориентируется, когда включать тот или иной звук. Но заклеили только часть камер - возможно, чтобы не было видно сотрудников охраны рядом с Путиным, а звукорежиссер видел бы только президента, когда это необходимо", - предположила Николаева.

Сотрудники мемориала находились во время визита Путина на расстоянии нескольких сотен метров от него, но работу не прерывали. Павильон, на крыше которого дежурили снайперы, тоже не закрывали - на втором этаже находится дирекция мемориала. Закрыт был только музей на первом этаже и вход на кладбище. При этом сотрудники накануне визита президента России проводили репетиции.

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