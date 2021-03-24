Ребенок жил в захламленной мусором квартире с 19 кошками.

В России в подмосковном городе Талдом нашли девочку 3-4 лет в истощенном состоянии, отзывающуюся на «кис-кис».

Читайте такжеВ России полицейские забрали у сатанистов двух девочек-мауглиКак сообщает управление МВД России, девочку обнаружили полицейские, которые погнались за подозрительным мужчиной и проникли в его дом.

«В доме отсутствовали средства гигиены, а также была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего. Девочка доставлена в медицинское учреждение», - заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

С ребенком в доме находился 65-летний мужчина.

В России обнаружили девочку-маугли: другие подробности

Telegram-канал «МК срочные новости» сообщает, что девочке шесть лет, и их она провела в «мусорном аду»: «Девочка не умеет ходить, только ползает, и отзывается исключительно на «кис-кис». Это немудрено: в доме жили 19 кошек, и только от них малышка переняла что-то хорошее».

По информации Telegram-канала Mash, в таких условиях жили две девочки-маугли.

«По словам матери, младшая дочь оставалась на пять дней под присмотром ее знакомого. Иногда она заглядывала проверить ребенка, но так, чисто из томления материнского сердца. Образования у женщины нет даже школьного, зато есть зиги, любовь к нацикам, прописка в Новой Москве и возбужденное уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц