По словам Сергея Нарышкина, страны Запада пытаются "консолидировать управляемую российскую оппозицию за рубежом".

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки работают над созданием за пределами РФ "виртуальной", легитимной "Российской республики" с определенной "временной администрацией". Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, информирует ТАСС.

"Абсурд ситуации дошел до того, что ЦРУ прорабатывает проект создания за пределами Российской Федерации виртуального и якобы легитимного государства. Так называемой российской республики во главе с некой "временной администрацией", - сказал Нарышкин.

Кроме того, он считает, что страны Запада пытаются "консолидировать управляемую российскую оппозицию за рубежом по общим стандартам Госдепартамента с участием ЦРУ, а также создать сеть подпольных антиправительственных комитетов внутри России" перед президентскими выборами в Российской Федерации.

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Накануне во время "Прямой линии с народом" президент России Владимир Путин выдал порцию бреда по наступлению мира в Украине. В частности, он сказал, что Кремль по-прежнему хочет провести так называемую "денацификацию" Украины. Путин также отметил, что цели войны РФ против Украины не меняются - это денацификация Украины, демилитаризация и ее нейтральный статус.

Ранее УНИАН сообщал, что директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что война в Украине станет для США "вторым Вьетнамом". По его словам, Украина "превратится в "черную дыру", которая поглощает все больше и больше ресурсов и людей".

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