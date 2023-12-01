Также он поделился мнением о том, почему российский президент Путин все таки решился на полномасштабное вторжение в Украину.

Украина не смогла достичь того прорыва, на который все надеялись в ходе контрнаступления, начавшегося летом.

Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. "2023 год стал годом, когда все наблюдали, удастся ли достичь прорыва любой из сторон", - сказал Петреус, передает Голос Америки.

"Почему Украина оказалась в такой ситуации? ... Мы видели задержки с предоставлением им (военной техники), наши танки лишь недавно добрались до них. Наша задержка в принятии решений по M1, задержки с одобрением танков Leopard, мы задержали решения по кассетным боеприпасам, которые могли быть очень полезными, системы ракет большего радиуса действия для реактивных систем залпового огня, и наконец самолеты современного образца", - перечислил военный причины, почему украинцам не далось контрнаступление.

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"В нашей доктрине говорится, что чтобы прорвать те типы обороны, которые мы видели на юге (и я не думаю, что кто-то на самом деле оценивал глубину минных полей, и что Россия очень правильно сделала несколько линий обороны), нужно преимущество в воздухе, а также многое другое. И мы этого не дали украинцам", - подчеркнул он.

Кроме этого Петреус указал на ошибки Запада, которые частично привели к войне в Украине. "Думаю, что одна из причин, почему Владимир Путин решил, что ему удастся избежать ответственности за вторжение в Украину, заключается в том, что мы не сделали достаточно после оккупации Крыма", - поделился мнением Петреус.

Поддержка США

США помогают Украине с самого начала российского вторжения. Эта помощь состоит как из военной так и финансовой. В частности, в мае Сенат США утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на $40 млрд.

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