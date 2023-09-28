Очевидно, боевикам трудно сформировать новую систему командования после гибели Пригожина.

Наемники "Вагнера" вернулись на Бахмутское направление после ликвидации своего главаря Евгения Пригожина. Впрочем, у боевиков возникли проблемы.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), информацию о возвращении "вагнеровцев" на фронт подтведжируют как украинские, так и российские источники.

"Украинские и российские подтверждения относительно дислокации некоторых бывших сотрудников Группы "Вагнера" в районе Бахмута свидетельствуют о том, что "Вагнеру" трудно провести слаженную реформу вокруг нового руководства", - заявили эксперты.

Украинские военные утверждают, что командиры "Вагнера" сменились после гибели Пригожина. Теперь боевики возвращаются в Украину, заключая контракты с Минобороны РФ. Наемники нужны на фронте для компенсации потерь среди оккупантов.

"Вагнер" вернулся в Украину

Как сообщал УНИАН, военные рассказали западным журналистам, что наемники частной военной компании "Вагнер" вернулись в Бахмут. Зато украинцы постоянно меняют тактику.

По данным воинов, российская группа наемников "Вагнера", ответственная за большую часть достижений России в течение зимы, вернулась в этот район.

Впоследствии в ВСУ подтвердили, что наемники "Вагнера" вернулись на территории восточной группировки войск. Часть из них перезаключает контракты с Минобороны РФ и возвращается из Беларуси.

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