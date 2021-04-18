Адские создания мучают закованных цепями людей в огне, а сопровождается фреска надписью "интернетзависимые".

В храме Николаевского Малицкого монастыря под Тверью в России нарисовали фрески с изображением "технически продвинутых" чертей.

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На красно-черной росписи черти показаны в руках со смартфонами, а также с ноутбуком, на котором размещен логотип Apple. Адские создания мучают закованных цепями людей в огне, а сопровождается фреска надписью "интернетзависимые".

Одна из прихожанок сообщила "КП.Тверь", что эти фрески несколько лет назад написал румынский иконописец Руслан Гебя.

При этом сами работники храма пользуются интернетом, но, как утверждают, по работе. У монастыря даже есть своя активная страница в социальной сети, имеющая более 3,3 тыс. подписчиков.

"Эта традиция, изображать бесов со смартфонами, из Греции пришла, там, видимо, это еще раньше началось, чем у нас. Надо понимать, что это на западной стене храма, где обычно изображается Страшный суд. И там символические изображения грехов, за которые грешники страдают. Среди прочего и это. Это не значит, что интернет плох. Плохо, если человек впадает в зависимость. Как писал исповедник: нет вещей плохих по своей природе, есть вещи плохие по своему употреблению", - сказал журналистам настоятель монастыря, игумен Борис (Тулупов).

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Автор: Катерина Комолова