Минувшей ночью в Москве состоялась первая такая тренировка.

Вслед за блокировкой видеохостинга YouTube в России, вероятно, готовятся заблокировать и мессенджер Telegram.

Как пишет "Медуза", в ночь на понедельник российские пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе мессенджера. В частности телеграм не работал у жителей Москвы и Санкт-Петербурга, что подтверждается данными мониторинговых сервисов.

Директор Общества защиты интернета и автор телеграм-канала "ЗаТелеком" Михаил Климарев полагает, что сбой не был случайностью.

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"Сегодня ночью была попытка (тестирование?) блокировки Телеграма", – написал он, отметив, что за пределами России никаких сбоев в работе мессенджера не было.

Кремль ужесточает цензуру в интернете

Как писал УНИАН, в начале августа Роскомнадзор объявил о блокировке мессенджера Signal якобы из-за "нарушения законодательства".

Однако главной новостью в этом плане стала попытка Кремля заблокировать YouTube. Полностью доступ на главную видеоплощадку мира пока не закрыли, но российских операторов сотовой связи и интернет-провайдеров обязали принудительно ограничить скорость подгрузки видео с YouTube. В результате пользоваться видеохостингом стало крайне неудобно, хотя все еще возможно.

Следует отметить, что в 2017 году Роскомнадзор уже пытался заблокировать Telegram в России, однако потерпел полную неудачу. Более того, эта попытка привлекла массу внимания к тогда еще не очень популярному мессенджеру, обеспечив ему взрывной рост числа пользователей.

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