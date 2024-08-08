Ранее сообщалось, что власти РФ планируют окончательно заблокировать видеосервис уже в сентябре.

Российские пользователи YouTube начали жаловаться на полную остановку работы популярного видеохостинга. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на сервисы downdetector.su, "Детектор сбоев" и "Сбой.рф".

Проблема присутствует как в работе сайта, так и в работе мобильного приложения. Жалобы поступают от жителей таких крупных городов как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Саратов, Самара и Краснодар. Кроме того, с трудностями столкнулись жители оккупированного Крыма.

"Ненавижу правительство России. Испортили все, что могли. Дошли до YouTube", "Как же учиться? Верните Youtube, гады!", – пишут в комментариях обычные пользователи.

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Как Россия "борется" с Youtube

Ранее стало известно, что власти РФ предупредили главных операторов связи о намерении замедлить скорость работы YouTube, из-за чего станет возможным лишь слушать аудио или смотреть видео с разрешением не выше 240p. По некоторым данным, власти делают ставку на то, что из-за таких неудобств россияне сами перестанут пользоваться платформой. Также сообщалось о планах окончательно заблокировать популярный видеосервис уже в сентябре 2024-го.

Кроме того, российские власти готовятся к блокировке Google, а также других популярных систем. По словам депутата Госдумы Алексея Диденко, представителям бизнеса и ученым рекомендуется перейти на другие платформы.

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